WAZ: Früherer Ruhrgas-Chef Liesen ist tot - Manager prägte auch VW

Essen (ots) - Der frühere Ruhrgas-Chef Klaus Liesen ist amDonnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Das bestätigte derRuhrgas-Nachfolgekonzern Uniper der in Essen erscheinendenWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). Dergebürtige Kölner Liesen, der in Hannover aufgewachsen war, hatte seitJahren in seiner Wahlheimat Essen gewohnt. Mit seinenAufsichtsratsmandaten in den Konzernen Volkswagen, Preussag/TUI,Veba/Eon, Allianz und Deutsche Bank galt Liesen viele Jahre lang alseiner der einflussreichsten Manager in Deutschland. Zwanzig Jahrelang - von 1976 bis 1996 - stand Liesen als Vorstandschef an derSpitze des Essener Energiekonzerns Ruhrgas. Nach seiner Zeit imVorstand wechselte der promovierte Jurist in den Aufsichtsrat vonRuhrgas und führte das Kontrollgremium bis zum Jahr 2003 alsVorsitzender. 15 Jahre lang - bis 2002 - war LiesenAufsichtsratsvorsitzender bei Volkswagen.