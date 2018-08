WAZ: Foodora möchte Deliveroo-Fahrer übernehmen

Essen (ots) - Essen. Der Lieferdienst Foodora möchte Kuriere desKonkurrenten Deliveroo in acht Städten übernehmen. "In den Städten,in denen sich Deliveroo zurückzieht, versuchen wir von Foodora dieFahrer von Deliveroo in reguläre sozialversicherungspflichtigeAnstellungsverhältnisse zu bringen", sagte ein Foodora-Sprecher derin Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Samstagsausgabe). Dies gelte für die acht Foodora-Standorte Essen,Dortmund, Düsseldorf, Bonn, Dresden, Leipzig, Mainz und Stuttgart.Das Unternehmen Deliveroo hatte angekündigt, sich künftig auf großeMetropolen wie Hamburg, Berlin oder München zu konzentrieren und sichim Zuge des Strategiewechsels aus zehn deutschen Städtenzurückzuziehen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell