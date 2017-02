WAZ: Fall Amri genau beleuchten - Kommentar von Tobias Blasius zum Berliner Anschlag

Essen (ots) - Die CDU zieht kurz vor der Landtagswahl dasschärfste Schwert des Parlamentarismus. Ein Untersuchungsausschussmit gerichtsähnlichen Befugnissen soll die NRW-Verwicklungen im FallAmri durchleuchten. Bis zum Wahltag am 14. Mai, so das Kalkül,könnten wichtige Behördenunterlagen gesichtet und erste Zeugenöffentlichkeitswirksam vernommen werden. Es war zu erwarten, dasssich die Union beim Großthema "innere Sicherheit" diese Chance nichtwürde entgehen lassen.Abseits aller Parteitaktik spricht viel für den U-Ausschuss. Denschlimmsten islamistischen Anschlag in Deutschland mit zwölf Totenverübte ein Mann, der in NRW gemeldet war und hier als "Gefährder"geführt wurde. Die Erklärungen von Innenminister Jäger, derRechtsstaat sei "bis an seine Grenzen" gegangen und machtlos gewesen,gehören überprüft. Die neuesten Erkenntnisse über eine vorschnellbeendete Video-Überwachung Amris in Berlin legen nahe, dassFehleinschätzungen kein exklusives NRW-Problem waren. Für Verletzteund Hinterbliebene wäre es eine gute Nachricht, wenn nun jeder vorder eigenen Türe kehren würde.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell