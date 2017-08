WAZ: Fall Akhanli: Laschet fordert schnelle Rückkehr nach NRW

Düsseldorf (ots) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) setztsich für eine rasche Rückkehr des zwischenzeitlich in Spanienverhafteten türkischstämmigen Kölner Schriftstellers Dogan Akhanlinach Nordrhein-Westfalen ein. Er begrüße, dass die spanische Justizdem Auslieferungsgesuch der Türkei vorerst nicht entsprochen habe,sagte Laschet der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Montagausgabe).Laschet: "Die Freilassung unter Auflagen ist allerdings nur einerster Schritt. Nun hoffe ich, dass unser Landsmann aus Köln auch soschnell wie möglich als freier Mann nach Nordrhein-Westfalenzurückkehren kann."Akhanli sei "ein Schriftsteller der Freiheit - und dort gehört erauch hin", so Laschet weiter. Die Landesregierung wende sichentschieden "gegen Versuche der türkischen Regierung, regimekritischeStimmen mundtot zu machen". Laschet hatte am Sonntagvormittag mitAkhanli persönlich telefonieren können.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell