WAZ: Fahrer großer Autos sollen mehr fürs Parken bezahlen

Essen (ots) - Der Duisburger "Autoprofessor" Ferdinand Dudenhöfferfordert, Fahrer großer Pkw in Parkhäusern stärker zur Kasse zubitten. Nach einem Bericht der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung(WAZ, Dienstagausgabe) will der Experte der UniversitätDuisburg-Essen mit diesem Schritt die schrumpfende Zahl der Besitzerkleinerer Pkw vor Benachteiligung schützen."Von Fahrern großer Autos höhere Parkgebühren zu verlangen, istnichts Unanständiges. Sie zahlen ja auch mehr für Sprit", sagteDudenhöffer der WAZ. Er schlägt vor, an den Einfahrten zu ParkhäusernScanner aufzustellen, die die Größe eines Fahrzeugs messen und aufdieser Basis die Höhe der Parkgebühr berechnen.Dudenhöffer sieht Handlungsbedarf, weil einer Studie seinesCar-Instituts zufolge die Maße der Einstellplätze in älterenParkhäusern und Tiefgaragen nicht mehr ausreichen, um die immerbreiter werdenden Autos darauf abzustellen. Die Untersuchung kommt zudem Schluss, dass die Breite der Neuwagen seit dem Jahr 1990 imDurchschnitt um 12,3 Zentimeter auf inzwischen knapp über 1,80 Meterangewachsen ist.