WAZ: Ein Experiment - Kommentar von Michael Kohlstadt zur neuen Ruhrbahn

Essen (ots) - So verheißungsvoll der neue Name auch klingen mag:Die Fusion der Essener und Mülheimer Verkehrsbetriebe zur RuhrbahnGmbH ist nicht mehr als ein Trippelschritt auf dem Weg hin zu einemRevier-Nahverkehr aus einer Hand.Eigentlich ist Ruhrbahn nur die zwar wohlklingendere, aber dennochabgespeckte Version der gescheiterten VIA-Verkehrsgesellschaft. Siesollte im Dreibund mit Duisburg fast das gesamte westliche Reviernahverkehrstechnisch unter einen Hut bringen. Immerhin: NachdemDuisburg die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr aufgekündigt hatte,gelang es den Verantwortlichen in Essen und Mülheim, jetzt aus derNot eine Tugend zu machen.Nun werden also doch Leitstellen zusammengelegt und Werkstättenzentralisiert, wenn auch in kleinerem Maßstab als in derVIA-Variante. Wie hoch die Synergieeffekte ausfallen, die durch dieFusion ausgelöst werden, das beziffert derzeit freilich niemand.Insofern ist die Ruhrbahn ein Experiment, das auch noch scheiternkann. Doch allein der Umstand, dass es zu diesem politisch gewollteZusammenschluss kommt, macht Hoffnung auf ein Ende der Kleinstaatereiim ÖPNV.