WAZ: Das Experiment Beteiligung - Kommentar von Thomas Mader zur Bürgerpolitik

Essen (ots) - Politiker und Bürger sind einander fremd geworden.Vermutlich sogar: je lokaler, desto fremder. Bundes- undLandespolitiker sind immerhin medial präsent - aber wer kennt nochseine Bezirkspolitiker? Diese Einsicht treibt die Experimente an, mitdenen einige Stadtchefs versuchen, den Bürger wieder an Politikheranzuführen.Es ist auch ein Selbstschutzreflex: Wenn Bürger sich nichtrepräsentiert fühlen, gründen sie Bürgerinitiativen oder Parteien.Die Piraten sind nun bedeutungslos, aber ihr Thema "Mehr direkteDemokratie" wird wiederkehren - weil auch Politik effektiver werdenmuss, um Schritt zu halten. Und die Paketangebote der Parteien undKompromisse des politischen Alltags verwässern oft die möglichenvernünftigen Lösungen für dringende Probleme.Ein Bürgerbeirat wie in Oberhausen ist nur eine Vorstufe dieserEntwicklung. Viele Städte sammeln bereits die Ideen der Bürger imInternet ein. Aber was machen sie daraus? Hier darf man sich keinenIllusionen hingeben (wie die Piraten), dass man die Politik selbst amEnde einsparen könnte. Man wird auch in Zukunft über jede Lösungweiter streiten müssen, mit denen, die anderer Ansicht sind.