WAZ: Es schmeckt ihnen nicht - Kommentar von Thomas Mader zum Schulessen

Essen (ots) - Gutes Schulessen fördert Gesundheit, hebtLebensqualität und schafft Ernährungsgewohnheiten. Aber offenbar istdas Schulessen vielerorts nicht überzeugend. Von der Politik ist indieser Frage nichts zu erwarten. Die irrationale Veggie-Tag-Debattedes vergangenen Bundestagswahlkampfes hat allen Parteien,insbesondere den Grünen, gezeigt, dass man mit Essen nicht spielt.Nicht mal in Gedanken.Aber das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Wenn Schüler zuHause eine gute Mahlzeit bekommen, sollte man sie nicht drängen, inder Schule zu essen. Das Angebot muss allerdings da sein, wenn manden Ganztagsunterricht ausbaut - und es muss gut sein. Kochkünstekann man zwar ebenso wenig verordnen wie Geschmack. Aber man kannbeides, ja, schulen. Am besten vor Ort.Kantinenbetreiber sollten die Eltern einladen. Lehrer können ihnenerklären, warum es sinnvoll sein kann, 50 Cent mehr auszugeben fürQualität - und selbst mal in der Mensa essen. In den Einzelfällenaber, in denen nur eine Handvoll Schüler die warmen Mahlzeitenannimmt, muss die Schulleitung fragen, ob die Anreize für denAnbieter stimmen. Warum verändert er nichts - verdient er mehr an denBrötchen?Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell