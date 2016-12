WAZ: Es riecht nach Behördenversagen - Kommentar von Tobias Blasius zur Terrorfahndung

Essen (ots) - Die Spur des Terrors führt nach NRW. Zunächst bliebunklar, ob der europaweit gesuchte Anis Amri tatsächlich den Lkw inden Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Menschen umgebrachthat. Hinweise auf schweres Behördenversagen liefert der Tunesierjedoch allemal.Der 24-Jährige ist den Ermittlern seit Monaten als potenziellerTerrorist bekannt. Er gehört zur überschaubaren Zahl derislamistischen "Gefährder", die besonders intensiv überwacht werdenmüssen. Sogar ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts derVorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat wurde gegen ihneröffnet. Doch keine Stelle in Berlin, Düsseldorf und sonst wo wussteoffenbar richtig, was der Mann wirklich treibt.NRW scheint mal wieder eine Schlüsselrolle zuzufallen: DieAusländerbehörde Kleve hatte Amri Duldungspapiere ausgestellt und warmit dessen Abschiebung gescheitert. Der Tunesier soll rege Kontaktezur besonders aktiven Salafistenszene in NRW unterhalten haben. ImMiteinander von Landes- und Bundesbehörden müssen allerhandErkenntnisse abhanden gekommen sein. Wenn so die lückenloseÜberwachung von Extremisten aussieht, schaudert es einen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell