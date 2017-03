WAZ: Es fehlt die soziale Balance - Kommentar von Frank Meßing zum Gehalt von RWE-Chef Schmitz

Essen (ots) - Wenn ein Stellvertreter zum Chef aufsteigt und erauch noch den Job eines eingesparten Top-Managers übernimmt, hat ersicherlich Anspruch auf mehr Geld. Wenn es nun aber Kritik am neuenGehalt von Rolf Martin Schmitz gibt, hat sie etwas damit zu tun, dassRWE ein Konzern ist, der Milliarden Euro Verlust macht und seineGesellschafter, darunter viele Ruhrgebietsstädte, auf dem Trockenensitzen lässt. Ein Konzern, der durch die Abspaltung von Innogyüberdies seinen Mitarbeitern eine Menge abverlangt. Der jüngste,äußerst moderate Tarifabschluss ist nur ein Beispiel dafür.Die Kluft zwischen Top-Managern ganz oben in den Dax-Konzernen undder Belegschaft weit unten fällt vielen Unternehmen immer wieder aufdie Füße. Der Chef bekommt 20 Prozent mehr, der Mitarbeiter nur einProzent. RWE-Chef Schmitz verdient künftig 3,5 Millionen Euro, diemeisten seiner Angestellten nur einen Bruchteil davon. Ein Konzernwie RWE mit all seinen Problemen sollte nicht zu anderen Dax-Bossenschielen, die zum Teil noch viel mehr kassieren, sondern die sozialeBalance im Auge haben. Sie ist bei vielen Unternehmen längst inVergessenheit geraten.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell