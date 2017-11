WAZ: Es braucht mehr billige Wohnungen - Kommentar von Stephanie Weltmann zur steigenden Zahl von Wohnungslosen

Essen (ots) - Wie es um die Stärke einer Gesellschaft steht, dasbemisst sich auch an ihren Rändern. Genau dort also, wo die rund25.000 Menschen zu finden sind, die in NRW als wohnungslos gelten.Das sind Menschen, die kein eigenes Bett haben, stattdessen inDauerschlafstellen oder Sammelunterkünften nächtigen müssen. Seit2011 ist die Zahl der gemeldeten Wohnungslosen um 60 Prozentgestiegen. Selbst wenn ein Teil der Steigerung auch daraufzurückzuführen sein dürfte, dass Betroffene heute eher dieHilfsangebote kennen - die hohe Zahl der Wohnungslosen ist geradeangesichts der wirtschaftlichen Kraft, die unser Land prägt,skandalös.Immerhin: NRW schaut hin. Es ist das einzige Bundesland, dassüberhaupt eine Statistik über Wohnungslose führt und so aufEntwicklungen reagieren kann. Das gilt es dann auch zu tun: AlsHauptgrund für die steigende Wohnungslosigkeit bezeichnenSozialverbände den erheblichen Mangel an günstigen Wohnungen trotzzunehmender Verarmung. In NRW ist der Bestand an Sozialwohnungen seitder Jahrtausendwende massiv eingebrochen. Das gilt es aufzufangen,damit denjenigen, die selbstständig leben können, dies auchermöglicht wird.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell