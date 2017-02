WAZ: Erschreckende Töne - Kommentar der Matthias Korfmann zum Parteitag der AfD in Essen

Essen (ots) - Man könnte es sich leicht machen und sagen, die AfDsei eine zutiefst zerstrittene Partei. Lager und Grüppchen machensich gegenseitig das Leben schwer. Diese zerrissene Partei dürftesich noch mehrmals spalten und irgendwann in der Versenkungverschwinden. Aber so einfach ist das nicht. In Umfragen schwächeltdie AfD zwar, aber sie liegt noch immer bei knapp zehn Prozent -trotz Chaos und Intrigen.Erschreckend war am Wochenende vor allem dies: Da stellt sich einKandidat vom äußersten rechten Rand vor die Delegierten, redet vonder "sozialistischen Versiffung" des Staates, von Bürgern als"Systemsklaven", und die Erinnerung an die Grauen desNationalsozialismus nennt er "Schuld-Kult". Ausgerechnet einer, derdie unversöhnlichsten Töne anschlägt, bekommt mehr Applaus als alleanderen.Mit "bürgerlicher Mitte" hat das nichts mehr zu tun. Die AfD drohtinzwischen auch in NRW immer tiefer im deutschnationalen Sumpf zuversinken. Es wäre naiv zu glauben, dass diese Partei sich in denkommenden Monaten selbst von ihren Extremisten befreit.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell