WAZ: Ergo-Deutschlandchef warnt CDU vor Verunsicherung der Riester-Sparer

Essen (ots) - Der Vorstoß des Arbeitnehmerflügels der CDU, die umstritteneRiester-Rente durch eine "Deutschlandrente" zu ersetzen, sorgt im Vorfeld desLeipziger Bundesparteitags für Wirbel. Achim Kassow, Deutschlandchef deszweitgrößten Versicherers Ergo, warnt im Gespräch mit der WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagsausgabe) vor einer Verunsicherung der Sparer."Es ist grundsätzlich richtig, dass wir nach der Mütterrente und der Grundrentejetzt auch über weitere Themen der Altersvorsorge diskutieren. Es gibt aberleider kein Gesamtkonzept der Bundesregierung, sondern nur Impulse aus denunterschiedlichen politischen Ecken. Das ist klar zu wenig", sagte Kassow derWAZ.Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) unter ihrem Vorsitzenden,NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann, will auf dem CDU-Parteitag in Leipziglaut einem Bericht der FAZ einen Antrag einbringen, der die privateAltersvorsorge verpflichtend machen soll. Das "Deutschlandrente" genannte Modellsoll an die Stelle der Riester-Rente treten. Die Versicherungsbranche lehntdieses Staatsfonds-Modell ab. "Wenn der Staat mit der Deutschland-Rente eineigenes Vorsorgesystem aufstellt, fragen sich doch die mehr als 16 MillionenMenschen, die jetzt bei Riester sind, ob sie künftig zwei Verträge brauchen. DieBürger können den Euro aber nur einmal ausgeben", kritisiertErgo-Deutschlandchef Kassow. "Die momentane Diskussion verunsichert dieMenschen. Jetzt weiß doch niemand mehr, was er in punkto Altersvorsorge machensoll. Das finde ich gefährlich", so Kassow.Der Ergo-Deutschlandchef rät daher zu einer Reform des Riester-Modells. "Es istzu kompliziert, nicht offen für Selbstständige. Und auch die100-Prozent-Beitragsgarantie ist angesichts der Zinsflaute nicht mehr zeitgemäß.Hier könnte die Politik sehr schnell für spürbare Verbesserungen sorgen." Kassowist gleichwohl davon überzeugt, dass Riester "das erfolgreichste Modell derAltersvorsorge mit staatlicher Beteiligung" sei. "Kontinuität und damitVerlässlichkeit ist ein Wert an sich, insbesondere in der Altersvorsorge", sagteder Ergo-Manager.