WAZ: Erdogan - großer Mann ganz klein - Kommentar von Alexander Marinos zur Türkei

Essen (ots) - Das Konzept der antiautoritären Erziehung gilt zuRecht als gescheitert. Kindern, die ihre Grenzen austesten, werdenklare Grenzen gesetzt. Nicht anders sollte die Bundesregierung mitdem türkischen Präsidenten Erdogan verfahren.Seine maßlosen Beleidigungen würdigen nur einen herab: ihn selbst.Den sich so selbstverzwergenden Erdogan nun auf sein Zimmer zuschicken und ihm das fette Taschengeld zu streichen - sprich: dienicht unerheblichen EU-Gelder für einen weit in die Ferne gerücktenEU-Beitritt - ist dringend geboten. Die Bundesregierung sollte allesdaran setzen, dass sich ihr gestriger überfälliger Hinweis, die EUmüsse die Fördergelder "prüfen", am Ende nicht als leere Drohungentpuppt. Denn nichts wirkt in der Erziehung schwer Erziehbarer sokontraproduktiv wie leere Drohungen. Am Ende tanzen einem die Kindervollends auf der Nase herum.Respekt erfordert Gegen-Respekt; wer frei reden möchte, muss auchAndersdenkenden die freie Rede ermöglichen. "Was Du nicht willst, dasman dir tu ..." Erst, wenn der kleine Wüterich Erdogan diese goldeneRegel befolgt, sollte er sich wieder an den Tisch der erwachsenenStaatsmänner und -frauen setzen dürfen.