WAZ: Eon kommt bei Übernahme von Innogy voran

Essen (ots) - Eon treibt die geplante Übernahme der RWE-TochterInnogy voran. "Derzeit erledigen wir bei Eon unsere Hausaufgaben fürdie notwendige Prüfung der Wettbewerbsbehörden", sagte Eon-ChefJohannes Teyssen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Samstagsausgabe). "Wir planen, die Unterlagen für das Verfahren inKürze bei der europäischen Kartellbehörde einzureichen."Im Zuge der Übernahme von Innogy durch Eon sollen dieBeschäftigten im neuen Jahr individuell Klarheit über ihre beruflicheZukunft bekommen, kündigte Teyssen an. "Diese Entscheidungen fallen2019, allerdings voraussichtlich nicht vor dem Sommer", sagte derEon-Chef. "Ich rechne auch mit ersten organisatorischenZusammenführungen im Zuge der Innogy-Übernahme." Derzeit gehe esplanmäßig voran. "Die Vorbereitung der Transaktion läuft so, wie wires uns vorgestellt haben", berichtete Teyssen.Eon und RWE hatten sich im März 2018 darauf geeinigt, dieRWE-Tochter Innogy mit ihren mehr als 40.000 Beschäftigtenuntereinander aufzuteilen. Nach der Zerschlagung von Innogy soll Eonetwa 70.000 Beschäftige haben - und RWE knapp 23.000. Eon rechnetdamit, dass bis zu 5000 Jobs wegfallen. "Die Baustelle wird 2019eröffnet", sagte Teyssen im WAZ-Interview. "Es wird Überschneidungenin den Organisationen von Eon und Innogy geben, und an bestimmtenStellen gehen bei einer erfolgreichen Übernahme auch Arbeitsplätzeverloren. Entscheidend ist, dass wir den Umbau sozialverträglich undanständig gestalten. Darauf können sich die Mitarbeiter verlassen."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell