WAZ: Entscheidung zur künftigen Warenhaus-Zentrale noch offen - Fanderl plant Standort-Analysen

Essen (ots) - Die Entscheidung für den Standort einer gemeinsamenHauptverwaltung von Karstadt und Kaufhof ist noch nicht gefallen. Dasberichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe)unter Berufung auf Teilnehmer einer Mitarbeiterversammlung in derEssener Karstadt-Zentrale, bei der sich Unternehmenschef StephanFanderl zum Thema Hauptverwaltung geäußert hat. Fanderl erklärtedemnach am Dienstag, er arbeite an einer Analyse der jeweiligenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Standorte Köln und Essen.Zudem gebe es Gespräche mit den beiden Städten. Nach Abschluss derAnalysen werde ein Vorschlag für die Eigentümergesellschaft dergeplanten Warenhauskette erstellt. Fanderl berichtete den Teilnehmernzufolge darüber hinaus, dass seine bisherigen Geschäftsführerkollegenbei Karstadt, Miguel Müllenbach und Claudia Reinery, auch zumkünftigen Führungsteam der neuen Warenhauskette gehören sollen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell