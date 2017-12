WAZ: Einigung bei Thyssen-Krupp: Neunjährige Garantie für alle Beschäftigten und Standorte

Essen (ots) - Durchbruch bei Thyssen-Krupp: Im Streit um dieStahlfusion mit Tata haben sich Konzernvorstand, IG Metall undBetriebsrat auf weit reichende Sicherheiten für die Beschäftigtengeeinigt. Das bestätigte die IG Metall der Westdeutschen AllgemeinenZeitung (WAZ/Freitagausgabe). Nach Angaben der Gewerkschaft erhaltendie Stahl-Mitarbeiter im Falle einer Fusion bis zum 30. September desJahres 2026 Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Ebenfallsneunjährige Garantien gibt es den Angaben zufolge für alle Standorteund alle wichtigen Anlagen. Die Garantie gelte für jeden, der in dasgeplante Gemeinschaftsunternehmen mit dem indischen Konkurrenten Tatagehe. Auch Tata müsse den Bedingungen noch zustimmen.Die IG Metall will im Januar an sämtlichen Stahlstandorten dieBeschäftigten über das Verhandlungsergebnis abstimmen lassen. DetlefWetzel, früherer Gewerkschaftschef und für die IG MetallVize-Aufsichtsratsvorsitzender bei Thyssen-Krupp Steel, empfiehlt dieAnnahme. "Wir haben ein Jahrzehnt Sicherheit gefordert und neun Jahrerausgeholt. Derart weit reichende Garantien für die Beschäftigten hates in Deutschland noch nicht gegeben", sagte er der WAZ und zeigtesich mit dem Ergebnis zufrieden.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell