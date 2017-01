WAZ: Eine peinliche Angelegenheit - Kommentar von Ulf Meinke

Essen (ots) - Zugegeben: Ein gewisser Gewöhnungseffekt setzt ein.Zu oft schon hat sich diese Geschichte wiederholt. Die geplanteEröffnung des Hauptstadt-Flughafens ist mittlerweile so oftverschoben worden, dass es zwecklos erscheint, weiter mitzuzählen.Derweil verschlingt der leere Airport Monat für Monatmillionenschwere Betriebskosten.Auf Pfusch und Inkompetenz folgen Ablenkungsmanöver undSchuldzuweisungen. Auch Berlins Regierender Bürgermeister MichaelMüller spielt eine unglückliche Rolle. Öffentlich fordert er dieFlughafen-Geschäftsführung dazu auf, "noch im ersten Quartal" einenneuen Eröffnungstermin zu nennen. Dabei müsste es Müller als Chef desAirport-Aufsichtsrats besser wissen.Die Verantwortlichen der Hauptstadt sind derzeit augenscheinlichnicht in der Lage, einen Großflughafen so zu bauen, dass er modernenAnsprüchen und Sicherheitsanforderungen entspricht - eine ziemlichpeinliche Angelegenheit für die Exportnation Deutschland.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell