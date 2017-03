WAZ: Eine Partei in völliger Euphorie - Kommentar von Lutz Heuken zur Wahl von Martin Schulz

Essen (ots) - Die SPD berauscht sich in diesen Wochen an sichselbst. Mit märchenhaften 100 Prozent ist Martin Schulz zum neuenSPD-Chef gewählt worden. Welch eine Bestätigung! Welch eineVerantwortung!Wie ungewöhnlich dieses Ergebnis ist, zeigt ein Blick in dieGeschichte. Nicht einmal die legendären Parteivorsitzenden KurtSchumacher und Willy Brandt erreichten diese Marke. Insofern hat sichMartin Schulz schon jetzt einen Platz im Geschichtsbuch gesichert. Obdieser Eintrag eine Fußnote bleibt oder ob Schulz ein großes Kapitelgewidmet wird, entscheidet sich am 24. September: Wenn es ihmtatsächlich gelingen sollte, seine noch vor kurzem am Boden liegendePartei bei der Bundestagswahl zur stärksten Kraft zu machen, dann hater wahrlich ein politisches Wunder vollbracht.Die erste Voraussetzung für dieses Wunder hat Schulz erfüllt. Erhat die zagende SPD in eine Euphorie versetzt, die fast an die ZeitenWilly Brandts erinnert und die Außenstehende ungläubig staunendbetrachten. Die Partei hat "Blut geleckt" und zeigt genau denMachtwillen, der jahrelang völlig fehlte und den es zum Wahlsiegunbedingt braucht. Ob es Schulz aber auch gelingt, das Wahlvolkhinter sich zu bringen, muss sich noch zeigen. Die jüngsten Umfragenwerden ihn beflügeln.Denn Schulz hat ein Thema, das Partei und Bürger gleichermaßenumtreibt: Gerechtigkeit. Die SPD hat wieder einen Traum - jenseitsdes kalten Markt-Pragmatismus. Und auch viele Bürger, so scheint es,möchten die Welt, möchten Deutschland, gerechter haben. Soll dasThema bis zur Wahl tragen, müssen Partei und Kandidat den abstraktenBegriff nun mit konkretem Inhalt füllen. Martin Schulz und die SPDmüssen sich trauen, sie müssen liefern. Und sie müssen sich wappnengegen ein neoliberales Gewitter, das vor der Wahl mit Macht über siehereinbrechen wird.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell