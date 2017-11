WAZ: Eine Frage der Würde - Kommentar von Frank Preuß zum Arbeitslosengeld

Essen (ots) - Zweimal Milch, ein halbes Pfund Butter und dasArbeitslosengeld an der Supermarktkasse? Die Idee derBundesarbeitsagentur sieht auf den ersten Blick ganz praktisch aus.Aber will man eine so private Angelegenheit wirklich in denöffentlichen Raum verlagern?Der Agentur geht es in erster Linie natürlich nicht um eineverbesserte Dienstleistung für Arbeitslose, sondern darum, sich derKosten für ihre Kassenautomaten zu entledigen. Gewiss, die mögenerstaunlich hoch sein, im Gesamtetat ist das allerdings wohl ehervernachlässigenswert.Allen Beteuerungen der Agentur zum Trotz wird die Auszahlaktionmindestens dem Personal an der Kasse auffallen. Da stellt sichjenseits von Datenschutzdebatten vor allem die Frage, wie man das mitder eigenen Würde vereinbaren will.Natürlich muss sich niemand schämen, weil er arbeitslos ist. Daskann sehr schnell jedem passieren. Aber ob er das wildfremde Menschenim Viertel wissen lassen will, ist eine andere Frage.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell