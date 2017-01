WAZ: Eine Chance für das Ruhrgebiet - Kommentar von Marcus Schymiczek zur Grünen Hauptstadt

Essen (ots) - Selbst so mancher Essener wird sich kneifen müssen,aber es ist wahr: Essen, die einstige Stadt von Kohle und Stahl, istEuropas Grüne Hauptstadt 2017. Dieser Titel ist Auszeichnung undAnerkennung zugleich. Nicht nur für Essen, sondern für das ganzeRuhrgebiet.Die Industrie hat diese Region groß gemacht. Doch Aufstieg undNiedergang haben Narben hinterlassen, in der Landschaft zwischen Ruhrund Emscher, aber auch in den Seelen derer, die hier leben.Nun trägt Aschenputtel ein grünes Kleid. Aufmerksamkeit ist ihrgewiss. Ja, plötzlich dienen Essen und das Ruhrgebiet als Beispielfür andere Städte in Europa, die noch vor sich haben, was dieseRegion bereits geschafft hat.Wie schon zur Kulturhauptstadt 2010 ist es eine Geschichte vomWandel, die es zu erzählen gilt. Aus Kloaken werden wieder Bachläufe,aus der Emscher wird wieder ein Fluss, aus dem Baldeneysee einBadesee. Darauf dürfen wir im Ruhrgebiet stolz sein. Wie formuliertees Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen: "Wir haben ein Jahr langdie Chance zu zeigen, wie wir sind." Nutzen wir sie.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell