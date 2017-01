WAZ: E-Autos sind nicht attraktiv genug - Kommentar von Tobias Blasius zu E-Autos

Essen (ots) - Elektroautos bleiben - trotz aller Kaufprämien undUmweltappelle - ein Ladenhüter. Das kann man mit Blick auf dieeuropaweit vereinbarten Luftreinhaltepläne und die künftigenMarktchancen der deutschen Autokonzerne zwar bedauern. Ein Grund,ausgerechnet im Industrieland NRW in Öko-Dirigismus zu verfallen, istes noch lange nicht. Verbindliche Quoten sollen dem Kundenvorschreiben, welchen Antrieb er zu kaufen hat. Doch E-Fahrzeugemüssen sich in einer Marktwirtschaft eben bei Preis und Qualitätbewähren.Die meisten Autofahrer lehnen den Elektroantrieb ja nicht ausprinzipiellen Erwägungen ab, sondern scheuen teure Batteriekosten,schlechte Reichweiten und eine fehlende Ladestationen-Infrastruktur.Quoten ändern an dieser mangelnden Attraktivität rein gar nichts. Wersein neues Dienstauto nur im Katalog anzukreuzen braucht wieUmweltminister Remmel, würde vielleicht auch wie der Grüne auf einenaus Steuergeldern finanzierten 437-PS-Tesla für rund 110.000 Euroumsteigen. Ein Normalverbraucher entscheidet dagegen nach preislichenund praktischen Erwägungen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell