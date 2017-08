WAZ: Düsseldorf will an RWE-Aktien festhalten

Essen (ots) - Die Landeshauptstadt Düsseldorf setzt auf denEssener Energieversorger RWE. "Wir halten vorerst an unseremRWE-Anteil fest", sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel(SPD) der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung(WAZ, Samstagausgabe). "Ein finanzielles Engagement bei RWE istperspektivisch eine intelligente Sache", fügte er hinzu. Rund 5,7Millionen RWE-Aktien befinden sich über die Rheinbahn im Besitz derLandeshauptstadt. "Es ist eine weit verbreitete Mär, Düsseldorf habesich von sämtlichen RWE-Aktien getrennt", sagte Geisel. "Tatsächlichsind wir immer noch einer der größeren RWE-Aktionäre." Anfang Julihat Geisel den Verwaltungsratsvorsitz beim Verband der kommunalenRWE-Aktionäre (VkA) aus dem Rheinland übernommen und in dieserFunktion Günther Schartz aus Trier-Saarburg abgelöst. "Mir geht es umeinen vertrauensvollen Austausch mit dem Vorstand, wie es üblich istfür einen Großaktionär", sagte Geisel.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell