WAZ: Drei neue Mülldeponien für das Ruhrgebiet geplant

Im Ruhrgebiet droht nach Einschätzung des kommunalenAbfallentsorgers AGR ein Mangel an Mülldeponien. "NRW benötigtdringend weitere Deponien", sagte AGR-Chef Joachim Ronge derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochsausgabe). Gemeinsammit der Immobilientochter des Bergbaukonzerns RAG plant die AGR daheran drei Standorten im Ruhrgebiet den Bau neuer Deponien - inDuisburg, Marl und Dorsten. Vor Ort gibt es aber Widerstand vonKommunalpolitikern und Anwohnern, die Lärm, Dreck und zunehmendenLkw-Verkehr befürchten. "Nur weil wir keine Deponien in unserer Nähewollen, wird der Abfall nicht weniger", mahnt AGR-Chef Ronge. DieAGR-Gruppe gehört zum Regionalverband Ruhr (RVR), in dem die Städteund Kreise des Reviers verbunden sind. Zwar wird Hausmüll weitgehendverbrannt oder wiederverwertet, doch für Material wie Bauschutt oderSchotter gilt dies nicht.