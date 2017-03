WAZ: Deutschland - Du bist kein Opfertyp! - Leitartikel von Alexander Marinos zu den Provokationen Erdogans

Essen (ots) - Das also soll souverän sein? Man wird geschlagen undgetreten - und hält still. Der ganze Körper schmerzt. Man könnte sichwehren, dagegenhalten, zurückschlagen, denn eigentlich ist man dersehr viel Stärkere. Aber auf dieses Niveau wollen wir uns nichtbegeben. Wir müssten kühlen Kopf bewahren, abwarten und klug sein,heißt es; wir sollten langfristig denken. Doch irgendetwas fühlt sichdabei falsch an. Total falsch.Es geht um den politischen Schlägertyp Recep Tayyip Erdogan. Erist das Gegenteil dessen, was wir als Staatsmann bezeichnen würden.Staatsmännisch wäre es, den Nutzen der eigenen Nation zu mehren unddafür im Zweifel eigene Interessen zurückzustellen. Doch er tut dasglatte Gegenteil. Er zerstört mutwillig, um des kurzfristigenVorteils wegen, politische Beziehungen zu verbündeten (und zuvorsogar befreundeten) Nationen und schadet damit seinem eigenen Volkaufs Übelste. Insofern hat Erdogan neue Maßstäbe gesetzt imweltweiten Wettbewerb der Anti-Diplomaten, die meist auchAnti-Demokraten sind. Der Mann schlägt um sich, scheinbarbesinnungslos, in Wahrheit aber aus ebenso niedrigen wie kalkuliertenBeweggründen.Deutschland dagegen, unsere Bundesregierung, lässt das weitgehendgeschehen. Sie ist das bevorzugte Opfer der propagandistischmotivierten Attacken aus Ankara. Tag für Tag warnt sie die Türkeidavor, rote Linien zu überschreiten. Vor allem die Nazi-Vergleichemüssten bitteschön aufhören. Das gehe gar nicht. Die Gründe Berlins,so zurückhaltend zu handeln, erscheinen bestechend. Da sind dieMillionen Türkeistämmigen, die bei uns leben. Die Türkei ist einmilitärstrategisch wichtiger Nato-Partner. Da ist der eingesperrtedeutsch-türkische Journalist Deniz Yücel, eine politische GeiselErdogans. Ihm will man nicht schaden. Zudem soll Erdogan im Wahlkampfkeinen Nutzen ziehen aus einer allzu harschen GegenreaktionDeutschlands. Und schließlich ist da noch der Flüchtlingsdeal. Eineneue Flüchtlingswelle, von Ankara initiiert, könnte BundeskanzlerinAngela Merkel im Herbst aus dem Amt spülen.Deutschland agiert nach den Regeln der Diplomatie, die kurzfristigSchmerzen in Kauf nimmt, um langfristig Erfolg zu haben. Doch ist daslogisch? Ist das wirklich zu Ende gedacht? Rote Linien, die keineFolgen haben, lösen sich in nichts auf. Wer sich einmal erpressbarzeigt, wird auch in Zukunft erpresst. In einer Welt, in der zunehmenddas Recht des Stärkeren gilt, ohne Rücksicht auf jahrzehntelangbewährte Spielregeln, ist derjenige, der sich nicht wehrt, das idealeOpfer. Zu Deutschland aber, diesem politischen und wirtschaftlichenRiesen, diesem Vorbild an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, passtdie Opferrolle nicht. Das zu demonstrieren, und zwar bald, magkurzfristig undiplomatisch erscheinen, wäre aber im Hinblick auflangfristige Folgen notwendig. Was für ein Signal an die Putins undTrumps dieser Welt wäre es eigentlich, wenn Erdogan unbestraftbliebe?Nein, zurückpöbeln sollten wir nicht. Aber wir könnten denFlüchtlingsdeal aufkündigen. Es würden ohnehin nicht so viele kommen,wie es uns die Türkei einreden will. Beenden wir das absurdeEU-Beitrittsverfahren mit seinen Milliardenhilfen. Reduzieren wir diepolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit auf ein Minimum(Deutschland ist für die Türkei der wichtigste Exportmarkt, nichtumgekehrt). Eine der schärfsten Sanktionsmöglichkeiten liegt derweilin der Hand der Bürger selbst. Hören wir auf, in einem Land Urlaub zumachen, dessen Regierung uns als Nazis beschimpft - so lange, bissich Ankara höchst offiziell entschuldigt.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell