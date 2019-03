WAZ: Deutsche Bahn setzt Glyphosat zur Unkrautvernichtung ein

Finanztrends Video zu



mehr >

Essen (ots) - Der umstrittene Wirkstoff Glyphosat wird auch an denStrecken der Deutschen Bahn zur Unkrautvernichtung eingesetzt. Dasberichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Freitag) unterBerufung auf das Unternehmen und dasBundeslandwirtschaftsministerium. "Leider stellen derzeit wederthermische noch mechanische Verfahren eine Alternative zum begrenztenEinsatz von Herbiziden im Gleisbereich dar", bestätigte eineSprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage der WAZ. Sie fügte hinzu,Glyphosat werde nicht in Schutzgebieten und über offenen Gewässernsowie auf Brücken eingesetzt. Ziel der Deutschen Bahn sei es, dieStrecken zur Sicherheit des Schienenverkehrs frei von Unkraut zuhalten, erklärte das Ministerium auf einer Website.Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte angesichts einerGerichtsentscheidung in den USA einen Verkaufsstopp fürGlyphosat-Produkte. "Nach diesem Urteil sollte sich jeder Anwendervon Glyphosat fragen, ob das Gesundheitsrisiko für die Menschen, diemit diesem Pestizid arbeiten, noch tragbar ist", sagteGreenpeace-Experte Dirk Zimmermann unserer Redaktion. "AusVorsorgegründen sollte der Einsatz umgehend verboten werden", betonteZimmermann.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell