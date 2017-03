WAZ: Das Deichmann-Prinzip - Kommentar von Frank Meßing zur Rekordbilanz des Essener Schuhhändlers

Essen (ots) - Schuhhersteller in Deutschland steigerten ihrenUmsatz im vergangenen Jahr um fast sieben Prozent. Die Einzelhändlermussten indes einen Umsatzeinbruch von zwei Prozent hinnehmen. Sieklagen über Besucherschwund in den Einkaufsstraßen und den wachsendenOnlinehandel. In diesem Spannungsfeld hat sich Europas größterSchuhhändler Deichmann klar von seinen Wettbewerbern abgesetzt. DasFamilienunternehmen fährt Rekordumsätze ein und eröffnet neueFilialen, wo andere Anbieter resigniert aufgeben.Deichmann hat früh erkannt, dass die Zukunft des Handels im Ladenund im Internet liegt: Als erster Schuhhändler überhaupt verkauft erbereits seit dem Jahr 2000 auch online. Der so bieder wirkendeKonzern mit seiner schlichten Zentrale und tiefen Verwurzelung inEssen und dem Ruhrgebiet hat Erfolg mit seinem viel zitiertenDeichmann-Prinzip: "Gute Schuhe zu günstigen Preisen".Damit spricht der Filialist Kunden an, die nicht den größtenGeldbeutel haben und Modebewusste, die immer den neuesten Trendtragen wollen. Die Wachstumszahlen und der hohe Bekanntheitswert derMarke geben den Deichmanns recht.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell