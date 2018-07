WAZ: DHL Fashion verliert Großkunden Karstadt - Sorgen um Tausende Arbeitsplätze

Essen (ots) - Die meisten der bundesweit gut 3000 Beschäftigtendes Modelogistikers DHL Fashion sorgen sich um ihre Arbeitsplätze.Vor einigen Tagen haben die Mitarbeiter nach Informationen derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe) erfahren,dass ihnen der größte Kunde wahrscheinlich abhandenkommt: Karstadtwill die Logistik-Verträge mit der Post-Tochter DHL offenbar nichtverlängern. "Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass dieVerträge mit Karstadt zum 31. März 2020 enden werden", sagte einDHL-Sprecher der WAZ. Von Karstadt gab es am Montag auf Nachfragekeine Aussage dazu.Die DHL Fashion GmbH wickelt bundesweit für Karstadt dieMode-Logistik ab. Die Kleidung wird mit Preisschildern etikettiert,teilweise gebügelt, verpackt und geliefert. Wichtige Lager mit vielenHundert Beschäftigten stehen etwa in Essen und Unna, wo nachWAZ-Informationen bisher 70 bis 90 Prozent der Aufträge vom EssenerWarenhaus-Konzern kommen. Was nach dem Ende des wichtigenKarstadt-Vertrages mit den Arbeitsplätzen bei DHL Fashion geschieht,ließ die Post-Tochter am Montag offen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell