WAZ: DGB-Chefin in NRW sieht Grüne nun in der Pflicht - RWE-Chef Schmitz baut auf europäische Klimalösungen

Essen (ots) - Arbeitgeber und Gewerkschaften in NRW habeneinhellig die hohe Wahlbeteiligung an der EU-Wahl gelobt und sicherleichtert gezeigt, dass die Europagegner im neuen EU-Parlament inder Minderheit bleiben. Der Triumph der Grünen an den deutschenWahlurnen fand dagegen ein eher verhaltenes Echo. "Derzeit spielt derKlimaschutz für viele Menschen zurecht eine wichtige Rolle", sagteAnja Weber, DGB-Vorsitzende in NRW, der Westdeutschen AllgemeinenZeitung (WAZ, Dienstagausgabe). Die grünen Wahlsieger sieht sie jetztaber in der Pflicht: "Nun werden die Grünen - aber auch alle anderenParteien - beweisen müssen, dass sie das Thema verantwortungsbewusstumsetzen können." Denn: "Nur wenn wir Klimaschutz, Wirtschaftskraftund soziale Gerechtigkeit zusammendenken, kann die Zukunfterfolgreich gestaltet werden."NRW-Arbeitgeberpräsident Arndt Kirchhoff sagte, die künftigeMehrheit im EU-Parlament müsse sich darum kümmern, "wie auf der Basiseines wirtschaftlich starken Europas die Sicherheit und Schaffung vonArbeitsplätzen und Umweltschutz miteinander in Einklang gebrachtwerden können."RWE-Chef Rolf Martin Schmitz sagte der WAZ: "Die europäische Ideelebt" - und betonte, dass im europäischen Parlament immer noch diedemokratischen Parteien der Mitte die größten Fraktionen stellten.Der Essener Stromkonzern steht vor allem mit seinen besondersklimaschädlichen Braunkohlekraftwerken im Zentrum der Kritik vonUmweltschützern, zuletzt auch Tausender Schüler derFridays-for-Future-Bewegung. Den Triumph der Grünen und die Dominanzdes Themas Klimaschutz bei der EU-Wahl kommentierte Schmitz gelassen:"Gerade in puncto Energiewende und Klimaschutz sind gesamteuropäischeLösungen und abgestimmtes Handeln dringender denn je gefragt."