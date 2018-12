WAZ: Chemiekonzern Evonik stellt Bonus-System um

Essen (ots) - Der Essener Chemiekonzern Evonik verändert seinBonus-System für rund 8000 außertariflich Beschäftigte. "Bislang warder Bonus stark abhängig von der Situation der jeweiligenGeschäftsbereiche oder Segmente. Künftig ist entscheidend, wie esEvonik in Gänze geht", sagte Evonik-Vorstandschef Christian Kullmannder Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe). "Wennes gut läuft, gibt es für alle einen saftigen Burger - wahlweise auchvegetarisch. Wenn es schlecht läuft, gibt es Knäckebrot für alle -ohne Marmelade", sagte Kullmann. In guten Jahren könne der Bonus"deutlich mehr als ein Monatsgehalt" ausmachen. Sein Ziel sei esauch, "das Silodenken im Konzern" zu überwinden. Evonik verknüpfe denBonus jetzt für alle Berechtigten - vom Referenten bis zum Vorstand -mit den Kennzahlen für Wachstum, Marge und Free Cashflow. Hinzu kommeeine individuelle Komponente. "Wir gehen davon aus, dass bis zu 25Prozent unserer außertariflich Beschäftigten so genannteTop-Performer sind und bis zu 10 Prozent so genannte Low-Performer",sagte Kullmann. "Für die Besten wird der Bonus mit 1,2 multipliziert,für die Schwächeren mit 0,8. Das motiviert zusätzlich und stärkt diePosition der Vorgesetzten, die darüber entscheiden."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell