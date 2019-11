WAZ: Chef von Home24 sagt Möbelhaus-Sterben voraus

Essen (ots) - Der designierte Vorstandsvorsitzende des Online-MöbelhändlersHome24, Marc Appelhoff, sagt ein weiteres Sterben großer Möbelhäuser inDeutschland voraus: "Inzwischen prägen Ikea, XXXLutz und Höffner den deutschenMarkt mit großen Standorten. Es wird ein weiteres Möbelhaus-Sterben geben, weiles insgesamt zu viel Verkaufsfläche gibt, und der Kunde nicht mehr raus aus derStadt fahren will", erklärte Appelhoff im Interview mit der WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagsausgabe). Er sieht einen Trend zu kleinerenShowrooms in den Innenstädten, wie der schwedische Möbelriese Ikea sie plant.Der Chef von Home24 erwartet aber ein Wachstum des Online-Möbelhandels. "Ich binfest davon überzeugt, dass sich auch die Kunden in Deutschland von den Vorteilendes Online-Kaufes überzeugen lassen werden", sagte Appelhoff der WAZ. "Wer willschon den Samstag opfern, um im Möbelhaus auf der grünen Wiese nach Möbeln zusuchen und dann nur eine geringe Auswahl vorzufinden, die wenig begeistert?"Aktuell machen Möbelhändler nur rund sechs Prozent ihres Umsatzes über dasInternet.Appelhoff zeigte sich optimistisch, dass Home24 nach dem Börsengang 2018 am Endedes laufenden Jahres profitabel sein wird. "Ich bin zuversichtlich, dass wirunser Wachstumsziel von 18 Prozent oder mehr in diesem Jahr erreichen und imvierten Quartal in den schwarzen Zahlen sein werden", sagte derUnternehmenschef. Im zweiten Quartal hatte Home24 den Umsatz um 28 Prozent auf85 Millionen Euro gesteigert. Zum Sortiment des Onlinehändlers gehören mehr als100.000 Artikel von 500 Herstellern.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell