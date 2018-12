WAZ: CDU-Politikerin Güler ruft nach Pflegeabkommen mit der Türkei

Finanztrends Video zu



Essen (ots) - Integrations-Staatssekretärin Serap Güler (CDU)fordert ein bilaterales Pflegeabkommen zwischen der Türkei undDeutschland, damit sich die Türkei-Zuwanderer der ersten Generationin der Türkei pflegen lassen können. "Viele Migranten, die inDeutschland in die Pflegekasse eingezahlt haben, möchten in ihremHerkunftsland betreut werden", sagte Güler der in Essen erscheinendenWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagsausgabe). "Warumsollte das nicht möglich sein? Ein Deutscher kann ja auch in Spanienvon seiner Pflegeversicherung profitieren." Die Menschen sollten dortalt werden können, wo sie wollen und wo es ihnen einfacher fällt, soGüler.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell