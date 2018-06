Essen (ots) - NRW-Integrations-Staatssekretärin Serap Güler (CDU)kritisiert die Pro-Erdogan-Feiern in NRW nach den Parlaments- undPräsidentenwahlen in der Türkei. "Das Bild, das sich gestern Abend inDortmund, Duisburg oder Köln gezeigt hat, Türken, die sich wie Bolleüber die Wiederwahl von Erdogan freuen, ist befremdlich und traurigzugleich. Die Verärgerung darüber verstehe ich", sagte Güler der inEssen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Dienstagsausgabe). "Viele können einfach nicht verstehen, wie mansich so darüber freuen kann, wenn die Demokratie dermaßen mit Füßengetreten wird. Nach eigenem Verständnis haben diese Menschen aberkein Problem mit Demokratie, sie halten Erdogan für sehrdemokratisch. Was deutlich macht, dass hier ein extremesDemokratiedefizit vorhanden ist. Dies zu korrigieren, ist künftigauch unsere Aufgabe", ergänzte Güler.Die Politikerin hält es aber für falsch, daraus eine"Türken-wollen-sich-nicht-integrieren-Debatte" zu machen. 65 Prozentder Wähler für Erdogan, das bedeute: Von rund drei Millionen Türkenin Deutschland hätten sich rund 500 000 für Erdogan entschieden.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell