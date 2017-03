WAZ: Burbach als Schandmal - Kommentar von Tobias Blasius zu Flüchtlings-Misshandlungen

Essen (ots) - Zweieinhalb Jahre nach dem Misshandlungsskandal inder Flüchtlingsunterkunft Burbach leuchtet die Anklageschrift derStaatsanwaltschaft Siegen die Dimension des Grauens aus. EinAsylheim-Betreiber richtet ein "Problemzimmer" ein, in demSchutzsuchende aus Kriegsgebieten vom Wachdienst teilweise über Tageeingesperrt und gequält werden.Im Nachbarraum sitzen Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsbergund lassen es geschehen. Freiheitsberaubung durch Unterlassen ist einVorwurf, der bei Staatsbediensteten erschüttern muss. Erst als Monatespäter Fotos, die an das Foltergefängnis Abu Ghraib erinnern, in dieÖffentlichkeit lanciert werden, bequemt sich die Landesregierung, dieZustände in ihren Einrichtungen zu hinterfragen.Unabhängig davon, ob wirklich alle 38 Angeschuldigten am Enderechtskräftig verurteilt werden können - Burbach bleibt die Chiffrefür organisierte Verantwortungslosigkeit, ein Schandmal für dennordrhein-westfälischen Umgang mit Flüchtlingen. Und man fragt sich,warum diese Vorfälle politisch nie wirklich mit Nachdruck aufgeklärtwurden und in höheren Etagen niemand den Kopf hinhalten musste.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell