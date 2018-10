Essen (ots) - Für Inger-Maria Mahlke (41), die Gewinnerin des mit25.000 Euro dotierten Deutschen Buchpreises, bedeutet dieAuszeichnung vor allem "geschenkte Zeit". Der WestdeutschenAllgemeinen Zeitung sagte sie in einem Interview auf der FrankfurterBuchmesse, "in den vergangenen Jahren" habe sie vor allem "derDeadline und meinem Kontostand" hinterhergeschrieben: "Jetzt kann ichmir endlich einmal Zeit lassen."Auf die Frage nach einem neuen Projekt nannte sie den Fall derLübecker Bürgermeistertochter Maria Fehling, die sich 1929 umgebrachthabe. Sie habe beim Cotta-Verlag im Lektorat gearbeitet und versucht,die Wissenschaftler des George-Kreises finanziell zu unterstützen,"indem sie in ihrem Verlag Bücher geklaut und weiterverkauft hat.Leider ist das aufgeflogen und Stefan George hat sie verstoßen."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell