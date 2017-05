WAZ: Bremsdynamik unerwünscht - Kommentar von Michael Kohlstadt zur neuen Autobahnverwaltung

Essen (ots) - Die Idee, das deutsche Fernstraßennetz zentral voneiner Bundesbehörde betreuen zu lassen, klingt nicht besondersoriginell. Man wundert sich, warum das nicht schon immer so war.Nicht umsonst spricht man ja von Bundesautobahnen. Dass bisher dieLänder zuständig sind, ist ein Webfehler im System.Den meisten Schnellstraßen sind Ländergrenzen völlig schnuppe.Ihre Planung orientiert sich an den Erfordernissen nationalerVerkehrsflüsse. Das gilt aber nicht in jedem Fall. Insbesondere inNRW haben Autobahnen eine hohe Bedeutung auch für den regionalenVerkehr. Die A 40 im Ruhrgebiet und der Kölner Autobahnring sindsogar bessere Stadtautobahnen. Planung und Betrieb hier aus der Handzu geben und vom fernen Berlin aus steuern zu lassen, wäre blankerUnsinn.Hoffen wir, dass der Umbau der Autobahnverwaltung zu praxisnahenErgebnissen führt und Egoismen keine Chance haben. Zu hoffen bleibtauch, dass die Reform nicht eine unfreiwillige Bremsdynamik auslöst.Auf Jahre mit sich selbst beschäftigte Straßenbaubehörden haben demstaugeplagten Land gerade noch gefehlt.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell