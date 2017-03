WAZ: Das Bohren dicker Bretter - Kommentar von Michael Kohlstadt zum Nahverkehr im Revier

Essen (ots) - Blickt man auf die Zahlen, ist der VerkehrsverbundRhein-Ruhr ein Gigant unter den Nahverkehrsanbietern in Deutschland.Mit einem Fahrgastaufkommen von 1,15 Milliarden Fahrten im Jahr 2016und Ticketeinnahmen von fast 1,24 Milliarden Euro stellt der VRRsogar locker die Berliner Verkehrsgesellschaft in den Schatten.Seinem Status als größter deutscher Ballungsraum mit dementsprechenden Nahverkehrsaufkommen wird das VRR-Kernland Ruhrgebietjedenfalls voll gerecht.Die nackte Bilanz täuscht freilich darüber hinweg, wie kompliziertdie ÖPNV-Organisation in einer Region ist, die viel zu selten miteiner Stimme spricht. Der VRR ist anders als das Berliner Modell keinVerkehrsbetrieb im klassischen Sinne, sondern ein politischkontrollierter Dachverband eines Sammelsuriums aus insgesamt 39städtischen, staatlichen und privaten Einzelunternehmen mit jeweilseigener Macht, eigenem Einfluss und manchmal sehr ausgeprägtemBeharrungsvermögen.Zur Kernaufgabe des VRR-Management gehört zwangläufig das Bohrendicker Bretter. Die jüngsten Kämpfe zwischen VRR und Deutscher Bahnum eine rasche Sanierung der Gleise an Rhein und Ruhr zeugen davon.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell