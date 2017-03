Essen (ots) - Dann kann man der Wahl Trumps zum US-Präsidentendoch noch etwas Gutes abgewinnen. Es war der Ausgang dieser Wahl, derzwei deutsche Juristen zu einer Idee anregte: Sie gründeten eine neueBürgerinitiative, die sich gegen den von Trump und seineneuropäischen Mitstreitern proklamierten Nationalismus stellen sollte.Stattdessen rücken sie die Gemeinschaft und damit die EU ins Zentrum.Mit Erfolg: Am Wochenende gingen dafür Tausende Menschen auf dieStraße."Pulse of Europe" heißt diese Bewegung - der Puls Europas, das istso weit hergeholt wie zutreffend. Die EU mag bei der Gründung inerster Linie ja keine Herzensangelegenheit gewesen sein, sondern einWirtschaftsbündnis. Gleichwohl muss sie es jetzt werden. Dies- undjenseits des Atlantiks ziehen Populisten zu Felde, die mit GefühlenPolitik machen. Sie schüren Ängste der Menschen und verkünden dasHeil in der Nation. "Pulse of Europe" gelingt es, dieser Angstpositive Emotionen entgegenzustellen. Kundgebungen gleichenvielerorts Festen, es wird gesungen, getanzt. Die Bewegung beschwörtgemeinsame Werte. Freiheit vor allem - und es tut gut zu erleben, wieviele für sie einstehen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell