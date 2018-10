WAZ: Betriebsrat bangt um RWE-Jobs - Konzernchef Schmitz schreibt Brief an Mitarbeiter

Essen (ots) - Nach dem Rodungsstopp im Hambacher Forst bangt derRWE-Betriebsrat um die Arbeitsplätze des Essener Energiekonzerns."Unsere Befürchtung ist, dass die Beschäftigten die Zeche zahlenmüssen und Stellen wegfallen", sagte Silke Boxberg, dieBetriebsratsvorsitzende von RWE Power am Standort Essen, im Gesprächmit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe)."Die Arbeitsplätze im Tagebau, in den Kraftwerken und in denZentralen Essen und Köln sind massiv bedroht." Im Tagebau Hambach,den angeschlossenen Kraftwerken und Betrieben sindUnternehmensangaben zufolge rund 4600 Mitarbeiter beschäftigt. "Wirbefürchten einen Domino-Effekt, der sich auf das ganze Unternehmenauswirkt", sagte Boxberg.In einem Brief an die Beschäftigten bestätigte RWE-Chef RolfMartin Schmitz, dass der Konzern seine Braunkohleförderung drosselnwird. "In einer ersten Bewertung gehen wir davon aus, dass wir zehnbis 15 Millionen Tonnen Braunkohle jährlich weniger fördern", heißtes in dem Schreiben, das der WAZ vorliegt. Schmitz bezeichnete dieGerichtsentscheidung als "schmerzhaft und kaum nachvollziehbar" undverwies auf "Unsicherheit, die dieser Beschluss mit sich bringt". DerRWE-Chef deutet in dem Brief an, dass die Auswirkungen auch für dieBeschäftigten spürbar werden dürften. "Zu diesem Zeitpunkt kann ichIhnen die Sorge um die Zukunft leider nicht gänzlich nehmen", soSchmitz. "Unser Aktienkurs ist stark eingebrochen, unser Unternehmenhat rund zwei Milliarden Euro an Wert verloren."Städte wie Essen, Dortmund und Mülheim gehören zu den großenRWE-Aktionären. "Wir stehen zu unserem Engagement bei RWE", betonteGuntram Pehlke, der Chef der Dortmunder Stadtwerke DSW21, im Gesprächmit der WAZ. "Das ist eine schwere Phase, aber wir haben dasVertrauen, dass der Konzern diese Phase durchsteht." Die DortmunderStadtwerke sind mit 3,8 Prozent an RWE beteiligt und damit der größtekommunale Einzelaktionär.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell