WAZ: Betreuen, nicht verwahren - Kommentar von Stephanie Weltmann zur offenen Ganztagsschule

Essen (ots) - Der Landtag in Düsseldorf hat wohl schon einigekuriose Proteste gesehen. Die Träger der Freien Wohlfahrtspflege inNRW wollen nun der Politik an die Wäsche: Als Höhepunkt einerviermonatigen landesweiten Kampagne werden sie im Sommer das Geländerund um den Landtag mit T-Shirts eindecken, auf denen Kinder, Elternund Erzieher bessere Bedingungen und gesetzliche Standards für denoffenen Ganztag einfordern.Damit richten sie den Blick auf einen vernachlässigten Bereich. Inden vergangenen Jahren wurde in den Städten intensiv in dievorschulische Bildung investiert. Auf Druck des Gesetzgebers wurdenrichtigerweise Kitas gebaut und Betreuungsstandards nachgebessert.Die Rahmenbedingungen der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen indes,beklagen die Akteure, seien nicht angepasst worden.Eingerichtet einst, um Familien die Vereinbarkeit von Kind undBeruf zu erleichtern, arbeitet der offene Ganztag heute am Anschlag:Die Erzieher betreuen eine ebenso vielfältige Kinderschar wie dieKita-Kollegen, haben aber nicht die gleichen Investitionen undAufmerksamkeit erlebt. Gute Betreuung kostet - sonst verkümmert derGanztag zur "Verwahranstalt".