WAZ: Bestsellerautor Schätzing: Auch Maschinen können kreativ sein

Essen (ots) - Bestsellerautor Frank Schätzing glaubt, dass auchMaschinen kreativ sein können. Schließlich habe auch "noch nie einMensch etwas geschaffen, was nicht in irgendeiner Weise auf derKreativität anderer Menschen basierte. Klar haben Leute wie Van Goghden Impressionismus erschaffen, etwas radikal Neues, aber selbst derImpressionismus basierte auf vorhandenen Eindrücken." Dies sagte derBestsellerautor (60), dessen neuer Roman "Die Tyrannei desSchmetterlings" sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt, der"Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ, Dienstagausgabe). Auf dieFrage, ob ein Computer eines Tages womöglich seine Romane schreibenkönnte, sagte Schätzing: "Irgendwann wird eine Maschine einen Romanschreiben - dann aber nicht exakt meinen. Vielleicht einen besseren.Aber es wäre nicht meiner!" Der besondere Wert eines Menschen seidessen Einzigartigkeit, so Schätzing weiter: "Niemand istaustauschbar. Unsere Persönlichkeit ist unser Wert. Steht das imVordergrund, steht einer Koexistenz mit Maschinen wenig im Wege. Dannkann uns KI auf kaum vorstellbare Weise voranbringen. Wir könnten zuden Sternen fliegen."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell