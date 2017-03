WAZ: Berlin duckt sich feige weg - Kommentar von Lutz Heuken zu türkischen Ministerbesuchen

Essen (ots) - Bislang hatte das kleine Städtchen Gaggenau inBaden-Württemberg nicht wirklich Weltpolitik geschrieben. Doch seitgestern wird man den 30.000-Einwohner-Flecken mit seinemUnimog-Museum selbst im fernen Ankara kennen.Denn Gaggenau hat das getan, was Politiker seit Tagen ebenso lautwie folgenlos fordern: Bürgermeister Pfeifer hat denPropaganda-Auftritt des türkischen Justizministers Bozdag verboten -aus Sicherheitsgründen. Präsident Erdogan wird das als ungeheureProvokation interpretieren.Köln plant für Sonntag Ähnliches: Mit dem Hinweis, beimVertragsabschluss hintergangen worden zu sein, will man den Auftrittdes Erdogan-getreuen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci verhindern.So sehr man den Mut der Kommunen loben muss, sich mit denMächtigen in der Türkei anzulegen, so sehr muss man kritisieren, dasssie dabei von der großen Politik allein gelassen werden. Entweder dieBundesregierung verweigert den türkischen Ministern die Einreise undriskiert so einen diplomatischen Eklat mit Ankara. Oder aber Berlinermöglicht die umstrittenen Auftritte - und verteidigt das vor deneigenen Bürgern mit dem Verweis auf das hohe Gut derMeinungsfreiheit.Abtauchen aber ist Feigheit: vor Ankara und vor den eigenenBürgern.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell