WAZ: Der Beethoven des Rock'n'Roll - Kommentar von Jens Dirksen zu Chuck Berrys Tod

Als der spätere "King" Elvis Presley noch Ärgerbekam, weil er im Fernsehen lasziv sein Becken zucken ließ, währender "Hound Dog" sang, schrieb Chuck Berry seinen Jahrhundert-Hit "RollOver Beethoven". Sich vorzustellen, diesen und andere Helden derKlassik wie Tschaikowsky zu überrollen, war 1956 noch ein ironischerWitz, befeuert von der Ungeheuerlichkeit dieser Fantasie -Rock'n'Roll galt ja nicht nur hierzulande als "Hottentotten-" und"Negermusik".Heute finden wir nichts Komisches mehr an der Vorstellung, dassKlassik und Rock einander auf Augenhöhe begegnen können. Diekategorische Unterscheidung zwischen "ernster" Musik und bloßer"Unterhaltung" liegt uns heute in etwa so fern wie der 20. Parteitagder KPdSU, auf dem Nikita Chruschtschow die Verbrechen Stalinsanprangerte - auch das war 1956.Mit Chuck Berry ist der letzte große Recke einer Ära gestorben,die einen tiefgreifenden Wandel gebracht hat. Es handelt sich umnicht weniger als die Demokratisierung der Kultur. Jazz, Rock und Popbilden längst eine Klassik-Sparte des 20. Jahrhunderts. Und ChuckBerry ist ihr Beethoven.