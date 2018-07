WAZ: Bangen um Karstadt-Zentrale in Essen - Betriebsrat und Oberbürgermeister besorgt

Essen (ots) - Angesichts einer möglichen Fusion mit demKonkurrenten gibt es bei der Warenhauskette Karstadt große Sorgen umdie Konzernzentrale in Essen. "Viele Kollegen sind empört und dieVerunsicherung ist sehr groß", sagte Arno Leder, der Betriebsratschefder Essener Hauptverwaltung, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung(WAZ, Freitagausgabe). Spekulationen zufolge steht dieKarstadt-Zentrale auf dem Prüfstand, der Wettbewerber Kaufhof hatseinen Sitz in Köln. Dem Vernehmen nach gibt es auch Erwägungen zueinem Umzug an einen neutralen Ort in NRW. "Wir fordern dieUnternehmensleitung dazu auf, ein klares Bekenntnis zum StandortEssen abzugeben", sagte Leder der WAZ. Am Donnerstag (5.7.) hat sichder Betriebsrat in der Karstadt-Zentrale zu einer außerordentlichenSitzung getroffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. An demtraditionsreichen Standort im Essener Stadtteil Bredeney arbeitenknapp 1000 Beschäftigte für die Warenhauskette.Auch der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) schaltetesich ein. "Karstadt gehört zu Essen. Daher alarmieren uns Meldungen,die Karstadt-Hauptverwaltung würde möglicherweise verlegt. Das wäreeine Zäsur", sagte Kufen der WAZ. "Nicht nur wir als Standortbrauchen schnell Klarheit, sondern insbesondere auch dieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Karstadt. Diese haben in derVergangenheit bereits erhebliche Opfer zur Sicherung vonArbeitsplätzen in der Warenhauskette erbracht", betonte Kufen. "Ausdiesem Grund führen wir als Stadt gemeinsam mit der EssenerWirtschaftsförderung - wie schon in den Jahren zuvor - natürlichweiter Gespräche mit den Beteiligten."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell