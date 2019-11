WAZ: Bafin räumt verstärkt bei dubiosen Finanzanbietern auf

Essen (ots) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gehtzunehmend gegen Anbieter am sogenannten schwarzen Kapitalmarkt vor. "Wir stellenfest, dass verstärkt Unternehmen am Markt auftreten, die Geschäfte betreiben,für die sie nicht die erforderliche Erlaubnis vorweisen können", sagteBafin-Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch der in Essen erscheinenden WestdeutschenAllgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe). "Wir sind in diesem Jahr bereits128 Mal förmlich eingeschritten. Im vergangenen Jahr waren es 87 Fälle. Wirhaben die Intensität der Verfolgung stark erhöht, um solchen Unternehmenmöglichst schnell und nachhaltig das Handwerk zu legen." Insbesondere imInternet tummeln sich dubiose Geschäftemacher mit unseriösen Renditeversprechen."Der Schaden, der entstehen kann, ist immens. Zuweilen geht es um hohe, auch umdreistellige Millionenbeträge", sagte Bafin-Exekutivdirektor Pötzsch. "Das Imagedes gesamten Finanzmarkts leidet darunter, wenn die Anzahl der schwarzen Schafehoch ist." Gegen Unternehmen ohne erforderliche Erlaubnis schreite die Bafinein, "sobald wir von ihnen Kenntnis erlangen und unterbinden solche Geschäfte".Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55903/4445662OTS: Westdeutsche Allgemeine ZeitungOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell