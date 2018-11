WAZ: BP und Uniper halten an umstrittenen Ölpellets fest

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Essen (ots) - Trotz eines Appells des Stadtrats von Gelsenkirchenbleiben die Konzerne BP und Uniper dabei: Die umstrittenenRuß-Ölpellets aus der BP-Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven sollenauch weiterhin im benachbarten Kohlekraftwerk verbrannt werden, wiedie Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Samstagausgabe) berichtet.Uniper-Vorstandsmitglied Eckhardt Rümmler verwies unter anderem auf"einwandfrei erteilte" Genehmigungen. Durch die "sichere Einhaltungder Grenzwerte" und "strenge Anforderungen" der Behörden gebe es"kein erhöhtes Gesundheits- oder Umweltverträglichkeitsrisiko für dieBevölkerung oder die Umwelt in der Umgebung des Kraftwerks Scholven",sagte Rümmler. Zugleich kündigte er an, die Frequenz fürEmissionsmessungen zu erhöhen. Statt jährlich werde im Kraftwerkkünftig alle zwei Monate gemessen, wie hoch beispielsweise derAusstoß der Schwermetalle Nickel und Vanadium ist.Auch der britische Mineralölkonzern BP - Mutterkonzern vonDeutschlands größter Tankstellenkette Aral - verteidigte dieEntscheidung. "Wir haben eine Genehmigung für die Produktion, dieauch regelmäßig überwacht wird", sagte BP-Manager Rick Johnson derWAZ. Mit Blick auf die geplante Umstellung desUniper-Kraftwerksstandorts von Kohle auf Gas sagte er: "Es ist klar,dass wir Anpassungen innerhalb der Raffinerie vornehmen werden.Mittelfristig ist damit auch ein Ende der heutigenRußpellet-Produktion verbunden." BP habe "generell noch viel vor" mitGelsenkirchen. "In den nächsten zehn Jahren sind Investitionen inHöhe von etwa 1,6 Milliarden Euro geplant", kündigte Johnson an. "FürBP ist Gelsenkirchen die zentrale Raffinerie in Deutschland."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell