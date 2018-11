WAZ: BP fordert 1,9 Millionen Euro Schadenersatz nach Korruptionsfall

Essen (ots) - Nach einem Korruptionsfall rund um dasAbfall-Management am Raffinerie-Standort in Gelsenkirchen fordert derMineralölkonzern BP von ehemaligen Mitarbeitern und GeschäftspartnernSchadenersatz in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Das berichtet dieWestdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). EinVerhandlungstermin am Landgericht Essen sei für den 20. Dezembergeplant, erklärte die BP Europa SE in Bochum auf Anfrage der WAZ. Diefür die Raffinerie zuständige BP-Tochterfirma Ruhr Oel sei unteranderem betrogen worden, indem von den Beklagten höhere Preise durcheine "künstliche Zwischenschaltung" von Firmen in Rechnung gestelltworden seien. BP ist der Mutterkonzern von Deutschlands größterTankstellenkette Aral. Ein Anwalt, der mehrere Mandanten in demVerfahren vertritt, wies die Vorwürfe zurück. In dem Prozess in Essengeht es voraussichtlich auch um den Umgang mit den umstrittenenRuß-Ölpellets aus der Gelsenkirchener BP-Raffinerie.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell