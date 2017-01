WAZ: Ausweg aus der Teilzeitfalle - Kommentar von Michael Kohlstadt zum Recht auf befristete Teilzeit

Essen (ots) - Besser spät als nie: Drei Jahre nach derentsprechenden Koalitionsvereinbarung zwischen Union und SPD legtBundesarbeitsministerin Andrea Nahles Vorschläge für ein längstüberfälliges Rückkehrrecht von Teilzeit-Beschäftigten in ihrenfrüheren Vollzeitjob vor. Geht es nach der SPD-Politikerin, soll derGesetzentwurf schon im nächsten Monat das Kabinett passieren. DasRecht auf befristete Teilzeit soll offenbar noch vor derBundestagswahl im Herbst in trockenen Tüchern sein.Der Nahles-Entwurf korrigiert eine Schwachstelle der bisherigenRegelung. Weil ein Anspruch auf Rückkehr in den Vollzeitjob derzeitnicht besteht, stecken viele, die sich für diesen Weg entschiedenhaben, in der Teilzeitfalle. Das sind besonders die Frauen. Denn vondem seit 2001 eingeführten Recht auf Teilzeitarbeit machenüberwiegend junge Mütter Gebrauch. Der Anteil teilzeitbeschäftigterVäter ist dagegen verschwindend gering. Für Personalchefs mag dieneue Flexibilisierung anstrengend werden. Millionen Beschäftigte abererhalten neue Perspektiven in der Lebensplanung. Im besten Fall istdas Gesetz sogar ein Durchbruch für die oft geforderte bessereVereinbarkeit von Familie und Beruf.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell