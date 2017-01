WAZ: Aus Schaden klug werden - Kommentar von Tobias Blasius zur Frauenquote

Essen (ots) - Insgeheim wissen viele in der Landesregierunglängst, dass es ein schwerer Fehler war, die gut gemeinteGleichstellung mit allerlei Gummiparagrafen im Dienstrecht zuverankern. Fünf Verwaltungsgerichte in NRW haben die neue Frauenquoteals verfassungswidrig und mit dem Leistungsprinzip unvereinbareingestuft.Handwerklich schlimmer: Das Land hat eine Vorschrift ins Werkgesetzt, für die es gar keine Regelungskompetenz besaß. Die Folgen invielen Behörden sind fatal: Klagen grundlos zurückgesetzter Männer,kompetente Frauen unter kollegialem Rechtfertigungsdruck, Blockadevon Beförderungsrunden.Wie man bei dieser Ausgangslage die Frauenquote auch noch inStadtverwaltungen und kommunale Unternehmen tragen konnte, bleibt einpolitisches Rätsel. Wäre man in Düsseldorf aus Schaden klug geworden,wären schleunigst überzeugende Alternativen geprüft worden, um mehrweibliche Führungskräfte im öffentlichen Dienst zu fördern.Für die Landesregierung mag es vor der Landtagswahl eine Frage derSelbstachtung sein, in nächster Instanz für die Frauenquote zukämpfen. Dann aber sollte Schluss sein mit der Prozesshanselei.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell