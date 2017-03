WAZ: Auf dem Weg zur Geheimjustiz - Kommentar von Stefan Wette zum Jugendurteil

Essen (ots) - Die Justiz hat den islamistisch motivierten Anschlagauf den Essener Sikh-Tempel geahndet, das Urteil derJugendstrafkammer ist gesprochen. Manch einer mag den Richterspruchals zu milde empfinden, manch einer als zu hart - doch niemand weißaus erster Hand, was die fünf Richter der Kammer zu ihrem Urteilbewogen hat. Denn die Justiz schweigt. Im Sikh-Prozess hat dasLandgericht Essen erst im letzten Moment etwas ausführlicherinformiert - immerhin.Es ist eine gefährliche Entwicklung auf dem Weg zu einerGeheimjustiz. Seit dem Prozess gegen den letztlich freigesprochenenJörg Kachelmann mit unschönen Veröffentlichungen verweigert dieJustiz den Medien und damit den Bürgern in immer mehr VerfahrenInformationen - sei es in Sexualstrafsachen oder in Jugendverfahren.Sie nimmt sich die Möglichkeit, offensiv für ihre Urteile zu werben,ihre Argumentation nachvollziehbar darzulegen.Rechtlich sind ihr die Hände keineswegs gebunden. Aber die Justizwill eben keine Offenheit. Das war schon mal anders. Und so muss siehinnehmen, dass über ihre Urteile hergezogen wird, ohne dass jemandsie wirklich kennt.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell